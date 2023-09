“Temos uma comunidade portuguesa muito robusta em San Diego”, disse à Lusa Michael McQuary, responsável da Associação Sister Cities International na cidade do sul da Califórnia. “O mayor de San Diego está muito interessado na ligação com o Porto”, afirmou, referindo que “havia o desejo de estabelecer uma conexão portuguesa”.

A abordagem inicial foi feita pelo cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Pedro Pinto, e o cônsul honorário de Portugal em San Diego, Idalmiro da Rosa, que levou pessoalmente a carta de interesse do ‘mayor’ Todd Gloria ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

“Temos muitas ligações”, disse à Lusa Idalmiro da Rosa, que formou um comité com especialistas de áreas como turismo e investigação para liderar o processo. “Temos que trabalhar em termos de negócios, porque isso realmente é que faz com que esta geminação possa trabalhar”, considerou. “É estabelecer negócios que sirvam Portugal e sirvam os Estados Unidos”.

Embora a comunidade portuguesa de San Diego tenha origens sobretudo nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, a cidade do Porto foi escolhida pela proximidade em áreas chave.

“Ambas são cidades portuárias, com tecnologia azul. Temos uma ligação no surf e no vinho, temos universidades que podem ser ligadas”, referiu Michael McQuary. “Temos a oportunidade de trabalhar com jovens e ligar programas educativos, e a tecnologia é importante”, continuou.

Outra das áreas abordadas entre a organização e a Câmara Municipal do Porto foi a importância do empreendedorismo e do fomento das carreiras no feminino. “Estamos a conectar as universidades nas áreas dos negócios, farmacêutica e medicina”, disse ainda McQuary.

A expetativa é de que o protocolo seja oficialmente celebrado e assinado em 2024, depois do período exploratório em que se encontram agora.

“Está numa fase inicial, já foi atribuído ao Porto o estatuto de cidade amiga de San Diego e já há contactos diretos a nível político e isso depois pode ter concretização prática”, explicou o cônsul-geral Pedro Pinto. “Seja em eventos deste género, na área da economia azul, onde quer San Diego quer o Porto têm uma grande relevância, quer a nível académico”, acrescentou.

Os responsáveis falavam à margem de uma conferência em San Diego onde foi discutida a ligação entre Portugal e a Califórnia em matéria de surf e conservação dos oceanos.

“Grão de areia a grão de areia, vamos construindo uma praia que una Portugal e a Califórnia”, afirmou Pedro Pinto.

O cônsul frisou que a Universidade de San Diego tem já um embrião de parceria com a Universidade Católica, que tem um campus “muito relevante” no Porto, e já há algum intercâmbio de alunos.

Rui Moreira foi convidado a visitar a Califórnia e está marcada uma visita da Câmara de Comércio de North San Diego a Portugal, que vai passar pelo Porto.

“Estamos no processo de fazer conexões robustas e identificar as áreas primárias em que podemos envolver-nos”, resumiu Michael McQuary.

A Sister Cities International tem 2.000 cidades geminadas em todo o mundo.