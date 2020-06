Num comunicado publicado no site da autarquia, é dado conta que "o presidente da Câmara do Porto deu hoje cumprimento a restrições anunciadas há dias para a noite de São João, no Porto".

O despacho assinado hoje por Rui Moreira dita que "as salas de espetáculos não poderão funcionar" a partir das 19h00 do dia 23 de junho e até às 8h00 do dia 24 de junho.

Esta medida impede a realização do espetáculo do humorista Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo, agendado para o dia 23 de junho, pelas 21h00.

Devido à procura dos bilhetes — que esgotaram em poucas horas — a promotora do evento anunciou uma nova data, para o dia 24, também já esgotado.

O comunicado da Câmara do Porto na íntegra:

Um despacho do presidente da Câmara do Porto deu hoje cumprimento a restrições anunciadas há dias para a noite de São João, no Porto. Cafés e lojas de conveniência fecham às 19 e restaurantes não podem ter ninguém dentro depois das 23 horas. As salas de espetáculos não poderão funcionar. As medidas do despacho juntam-se ao corte de trânsito automóvel e pedonal na Ponte Luís I e às restrições no transporte pública. As festas oficiais e espetáculos estão cancelados, conforme anunciado a 4 de abril.

O despacho hoje assinado por Rui Moreira, anexa uma informação da Proteção Civil e determina que:

a) Os estabelecimentos de bebidas, sem espaço de dança, que não disponham de CAE que permita a confeção de refeições, como sejam cafés, pastelarias e similares encerram a partir das 19h00 do dia 23 de junho e até às 8h00 do dia 24 de junho;

b) Com fundamento em relatório emitido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Município do Porto, em anexo, o encerramento das salas de espetáculos e recintos similares, a partir das 19h00 do dia 23 de junho e até às 8h00 do dia 24 de junho;

c) Os estabelecimentos de restauração, que disponham de CAE que permita a confeção de refeições encerram a partir das 23h00 do dia 23 de Junho e até às 8h00 do dia 24 de junho.