Um incêndio deflagrou na tarde desta sexta-feita no Palácio da Justiça, no Porto, tendo uma coluna de fumo negro sido visível no exterior do edifício. No local estão elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto, confirmou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, chegou rapidamente ao local. Aos jornalistas explicou que o incêndio começou durante a aplicação de uma tela asfáltica na cobertura do edifício. A tela estava a ser colocada com o recurso a um maçarico, tendo-se incendiado. O fogo alastrou depois aos outros rolos de tela que estavam no telhado do Palácio da Justiça.

Rui Moreira disse ainda que não se registaram danos pessoais e que mesmo os estragos no edifício serão reduzidos.

"Neste caso houve mais fumo do que fogo", concluiu o presidente da câmara do Porto, ouvido no local pelo SAPO24.

Por seu turno, o segundo Comandante dos Sapadores do Porto, Ricardo Pereira, confirmou que apenas "existem danos na cobertura" do Palácio da Justiça que "tem cerca de 100 metros quadrados e onde se verificou a ignição e a combustão da impermeabilização em asfaltagem, gerando-se ali um foco de incêndio".

"A coluna de fumo negro dizia respeito às telas que estavam a arder, foi prontamente combatido, está extinto e não há grande damos", sublinhou.

O responsável dos bombeiros confirmou que "a evacuação foi feita com calma e tranquilidade”, que não há feridos a lamentar" e que, inclusive, "as pessoas já foram autorizadas a reentrar no edifício".

O combate às chamas, acrescentou, "durou cerca de meia hora".

De acordo com os dados da Proteção Civil, o alerta para o incêndio terá sido dado às 15h27. No local estiveram pelo menos 29 bombeiros e oito veículos.

O Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto deu o incêndio como extinto pelas 15h55.

(Notícia atualizada às 17:26)