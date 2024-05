Em comunicado, a autarquia sublinha que os condicionamentos serão observados no sentido descendente da Rua Mouzinho da Silveira, onde o trânsito será obrigado a virar à direita, no cruzamento com o Largo de São Domingos. Já a Rua Ferreira Borges ficará, até dia 31 de julho, com sentido único, descendente, ou seja, um só sentido até à Rua Nova da Alfândega.

Assim, no âmbito da empreitada de construção da Linha Rosa Metro do Porto (troço Praça da Liberdade – Casa da Música), serão estabelecidos os seguintes condicionamentos:

Sentido único de trânsito (nascente-poente) no Largo de S. Domingos, no troço compreendido entre a Rua de Mouzinho da Silveira e a Rua de Ferreira Borges;

Sentido único de trânsito (sul-norte) na Rua de Mouzinho da Silveira, no troço compreendido entre a Rua de Sousa Viterbo e o Largo de S. Domingos e Travessa da Banharia;

Sentido único de trânsito (norte-sul) na Rua de Ferreira Borges.

Todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados nos três primeiros dias úteis pela Polícia, garante a autarquia.

Estes constrangimentos como todos na invicta podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do Município.