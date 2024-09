Esta paralisação acontece "de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos", avança a autarquia.

A proibição conforme sinalização a estabelecer no local acontece das 15h00 do dia 14 às 2h00 do dia 15 de setembro nestas localizações:

Campo dos Mártires da Pátria, arruamento sul, no troço compreendido entre o n.º 178 e a Rua de Trás;

Rua das Taipas, no troço compreendido entre o Campo dos Mártires da Pátria e a Rua de S. Miguel;

Rua de S. Filipe de Nery;

Rua das Carmelitas, no troço compreendido entre a Rua de S. Filipe de Nery e a Rua do Conde de Vizela;

Rua do Dr. Ferreira da Silva.

Já o condicionamento com estreitamento de via acontece aqui:

Rua da Restauração, lado sul, no troço compreendido entre o Largo do Viriato e o Campo dos Mártires da Pátria (circulação e paragem/estacionamento de veículos STCP).

Todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia e podem ser consultados na Plataforma de Trânsito do Município.