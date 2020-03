Hoje, Rui Moreira voltou ao tema depois de Manuel Pizarro ter perguntado se a autarquia podia encontrar uma solução alternativa para "avançar com um projeto estruturante" sobre o qual o PS votou a favor no passado, conforme recordou o vereador socialista.

"Temos acompanhado com preocupação a situação evolução do matadouro. Há um prazo razoável para dar resposta e não nos parece que este bloqueio se possa eternizar. Tem de ser encontrada uma solução alternativa", disse Pizarro.

Em resposta, Rui Moreira admitiu que a câmara "tem um plano 'b' e até um plano 'c'", mas "a empresa que venceu o concurso público apresentou uma garantia bancária e essa garantia bancária tem de estar vigente".

"Essa empresa entende que tem direito e ela própria não se conformou com a deliberação do TdC. Se a Câmara avançasse para outra solução qualquer - é fácil encontrar uma solução - aquilo que sucederia é que ficaríamos responsáveis por pagar uma indemnização à empresa que venceu o concurso", sublinhou Rui Moreira, acrescentado que não pode "a meio do jogo inverter as regras".

Já em resposta ao vereador Álvaro Almeida, do PSD, o presidente da Câmara do Porto indicou que o projeto do matadouro de Campanhã entrou no TdC a 02 de agosto de 2018.

Posteriormente, a 19 de fevereiro do ano passado, a autarquia revelou que ia entregar ao TdC o recurso sobre o contrato de empreitada do Matadouro com a Mota-Engil, num projeto de 40 milhões de euros, que aquele tribunal chumbou devido a "ilegalidades".

Esta manhã, sobre o mesmo tema, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, falou nas dificuldades que o adiamento deste projeto tem causado às pessoas de Campanhã.

"Bem sei que a culpa do TdC não decidir é sua, mas faz parte refletir que este processo se arrasta há muito tempo e traz problemas às pessoas", disse a vereadora que voltou a ouvir Rui Moreira frisar que avançar com alguma alternativa neste momento significa "incorrer numa pesadíssima responsabilidade extracontratual".