“Flying Digital” é o tema principal do evento que este ano assume um formato híbrido: oradores e convidados vão estar presentes no local e também em transmissão digital.

A Portugal Air Summit 2020 decorre num ambiente que é "simultaneamente a oportunidade para chegar a um público mais vasto, extravasando os limites do espaço que ocupou até hoje, como também o mote perfeito para enquadrar um futuro pleno de desafios para os setores da Aviação, Espaço, Defesa e Aeronáutica, marcados por uma profunda viragem tecnológica", lê-se em comunicado.

A Agência Espacial Portuguesa, a Portugal Space e a Câmara Municipal de Ponte de Sor associam-se a este evento para promover o EuRoc, o European Rocketry Challenge - a primeira competição universitária europeia de lançamento de rockets.

A competição quer "estimular estudantes e investigadores de engenharia na concepção, construção e lançamento dos próprios veículos". Portugal lança a competição europeia, que se baseia no legado da Irec-Intercollegiate Rocket Engineering Competition, iniciada em 2006, que é hoje mundialmente conhecida como Spaceport America Cup.

O espaço do Portugal Air Summit vai ter este ano novos pavilhões, que vão acolher os cerca de 120 concorrentes, distribuídos por 12 equipas. “O EuRoC está totalmente alinhado com os objetivos estratégicos da Portugal Space, nomeadamente porque contribui para o desenvolvimento de um quadro cultural e educativo capaz de impulsionar o desenvolvimento do sector espacial em Portugal”, afirma Ricardo Conde.

Um dos objetivos é "motivar e encorajar crianças e jovens a prosseguir carreiras científicas e tecnológicas". "E haverá coisa mais motivadora que ver um rocket a ser lançado?", destaca o presidente da Portugal Space.

A pandemia obrigou a um "conceito diferenciado", onde cabe a "criação de uma sofisticada dinâmica digital". Desta maneira, este ano o evento será transmitido em direto na sua plataforma online e num canal da MEO, onde se vão debater "os temas mais prementes, num momento histórico de crise da aviação, com convidados que são as maiores referências nacionais e internacionais”, refere Nuno Molarinho, Managing Partner da TheRace, empresa organizadora do evento.

O Portugal Air Summit vai transmitir dezenas de conferências com as principais personalidades nacionais e internacionais, painéis de discussão, apresentações e workshops. O programa do evento pode ser consultado no site.

A cimeira, que nas últimas edições proporcionou mais de 2.500 contactos, dos quais 10% foram convertidos em negócio, segundo o comunicado, continua a apostar nas reuniões entre empresas, de forma de dinamizar o setor.

“O cluster aeronáutico tem Ponte de Sor como ponto de referência nacional e internacional e, até num contexto de incerteza, o aeródromo abre novos cursos técnicos de apoio à indústria aeronáutica", destaca Hugo Pereira Hilário, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor. "Numa fase tão inesperada e exigente como a que passamos é necessário apostar na economia e analisar soluções para que possamos superar os desafios e dinamizar a economia”, conclui.