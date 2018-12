O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai promover cinco corridas no próximo domingo, para assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 40 da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

A iniciativa, intitulada ‘Corridas pelos direitos humanos’, contará com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que, em declarações à agência Lusa, explicou que o objetivo é associar esta data marcante à prática do exercício físico.

“Têm acontecido um conjunto de iniciativas nas nossas escolas, no Ministério da Educação, e na cidadania em geral, com o objetivo de celebrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Através do IPDJ decidimos organizar cinco corridas e caminhadas um pouco por todo o país e convido todos a juntarem-se para celebrar a atividade física, o desporto, mas também a importância dos direitos humanos”, afirmou o ministro.

A fim de dar o exemplo, Tiago Brandão Rodrigues garantiu irá marcar presença no domingo em uma destas provas, que se vão realizar nas cidades de Braga, Coimbra, Odivelas, Portalegre e Portimão, com início marcado para as 10:00.