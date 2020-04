“Temos 18 unidades no país de Braga até Tavira, distribuídas no país, encontradas em função das necessidades locais e desenvolvidas pelos núcleos locais e estamos um trabalhar com o Ministério da Defesa e as Pousadas da Juventude para situações em que já há um processo de reintegração das pessoas”, explicou.

Ana Mendes Godinho falava aos deputados na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social numa audição na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre as respostas sociais do Governo no âmbito da pandemia da doença covid-19.

A ministra adiantou que o coordenador da Estratégia Nacional para os Sem-Abrigo está a monitorizar a situação em articulação permanente com os núcleos municipais e que tem havido uma grande colaboração com as forças armadas para reforço da distribuição alimentar quando existe falta de voluntários.

Questionada sobre a sinalização dos sem-abrigo relativa à contaminação por covid-19, a ministra explicou que até à data foram detetadas duas pessoas a necessitar de acompanhamento.