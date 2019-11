"Portugal tem sido líder no reconhecimento mútuo, privilegiando relações multilaterais no contexto da UE, mas também com os países de expressão portuguesa", indicou ministro questionado pela Lusa, acrescentando que mesmo com este novo instrumento, estes processos "são feitos no contexto da autonomia das instituições de ensino superior" e dos regimes de acreditação internacionais.

Com a proclamação do Dia Mundial da Língua Portuguesa a acontecer até 27 de novembro neste encontro, Manuel Heitor falou à Conferência Geral da UNESCO em português e considerou que se deve incentivar os cientistas nacionais a divulgar os seus estudos também na língua de Camões.

"Sabemos que a atividade científica é particularmente desenvolvida e promovida em inglês e continuará a ser assim, mas isso não deve evitar a formação de cientistas e o desenvolvimento de ciência noutras línguas", afirmou o ministro.

Para reforçar este movimento, Manuel Heitor mencionou a criação do Centro para a Formação Avançada de Cientistas oriundos de países de língua portuguesa, na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em cooperação com a UNESCO, e ainda a organização da Conferência Europeia para as Humanidades, que vai acontecer em Portugal no primeiro semestre de 2021.