Os dados, referentes à data de domingo, indicam que Portugal desce de 49,13 para 48,21 novos casos diários de infeção por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto a média diária de novas mortes diárias atribuídas à covid-10 por milhão de habitantes desceu de 0,41 para 0,28.

Na lista dos países com mais de um milhão de habitantes com mais novos casos de infeção nos últimos sete dias, surge Chipre, com uma média de 993,26, seguido do Uruguai (827,48), Turquia (612,36), Bahrain (609,52) e Suécia (540,42).

A média diária mundial de novas infeções nos últimos sete dias situa-se em 106 (um aumento de 06 por cento em relação à semana passada) e na União Europeia está em 276,68, uma descida de 08%.

Quanto à média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, na União Europeia desceu-se de 5,56 para 5,21 e no mundo aumentou-se de 1,52 para 1,65.

A Hungria continua a ser o país com mais mortes por dia atribuídas à covid-19 nos últimos sete dias, apesar de ter descido de 26,13 para 21,31 neste indicador.

O segundo país nesta lista continua a ser a Bósnia e Herzegovina (19,64), seguida do Uruguai (17,19) e de uma série de países do leste europeu: Bulgária (14,64), Macedónia do Norte (16,05), Eslováquia (14,16) e Polónia (12,77).

No que toca à vacinação, de acordo com o Our World in Data, Portugal tem 8,08% da população completamente vacinada contra a covid-19, já acima da média total da União Europeia neste indicador, que está em 7,87%.