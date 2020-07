Dois murais do artista moçambicano foram reinaugurados hoje em Maputo, após obras de restauro, numa ação de cooperação dos governos moçambicano, português e alemão.

“A conservação e restauro é um processo essencial”, disse Amélia Paiva, durante a cerimónia.

O primeiro mural, denominado “O Homem e a Natureza”, pintado entre 1977 e 1979, está no recinto do Museu de História Natural de Maputo e o segundo, sem título, pode ser visto no Centro de Estudos Africanos no campus da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga do país.

Os murais devem ser objeto de especial proteção e valorização, pois “as próximas gerações poderão descobrir ainda mais sobre a sua história e identidade” a partir deles, sublinhou Detlev Wolter, embaixador da Alemanha em Moçambique.