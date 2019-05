“É muito importante. O que nos fizemos hoje é dar mais um passo para o estreitamento, e sobretudo, para a organização do nosso relacionamento bilateral”, sublinhou Augusto Santos Silva, em declarações à agência Lusa.

“O compromisso é que agora nós tenhamos um plano detalhado de cooperação bilateral ao nível dos ministérios dos Negócios Estrangeiros, mas também ao nível dos diferentes ministérios setoriais, em áreas em que o interesse de Portugal e da Alemanha é convergente”, acrescentou.

“A cooperação para o desenvolvimento em África, a transição energética, a política industrial, e as migrações. Em qualquer uma destas áreas, e eu podia citar mais, os interesses da Alemanha e de Portugal são convergentes e as orientações dos dois países também. Trata-se de aproveitar esse facto para tornar mais eficaz, mais frutífera, a nossa cooperação bilateral”, frisou à Lusa o ministro português.

Santos Silva participou hoje, em Berlim, numa reunião de trabalho com os homólogos alemão, Heiko Maas, e esloveno, Miro Cerar, no âmbito da preparação do programa do designado Trio de Presidências da União Europeia, que os três países assumem entre julho de 2020 e dezembro de 2021.

Numa conferência conjunta, os ministros dos três países revelaram estar a trabalhar no conjunto de matérias que serão prioritárias na composição do Programa do Trio de Presidências da EU, sublinhando Heiko Maas, que está lançada uma “base boa para a cooperação”.