No que diz respeito a este parâmetro das zonas balneares com melhor qualidade, a média da UE foi, no ano passado, de 85,1%, uma subida ligeira (de um ponto percentual) face a 2017.

Com percentagens mais baixas da excelência ficaram, ainda em 2018, a Polónia (28%), Bulgária (52,6%) e Roménia (56%).

Já relativamente aos países com maior número de zonas balneares de água com qualidade “medíocre” foram, no ano passado, Itália (89 zonas balneares ou 1,6%), França (54 zonas balneares ou 1,6%) e Espanha (50 zonas balneares ou 2,2%).

Ao todo, adianta Bruxelas, 95,4% das 21.831 zonas balneares monitorizadas nos 28 Estados-membros satisfazem os requisitos mínimos de qualidade ao abrigo das regras da UE.