O relatório, intitulado "Physical activity policies for cardiovascular health", além de caracterizar a inatividade física de vários países europeus, sugere também a aplicação de "políticas públicas".

"Dá mensagens concretas aos decisores não só na área da saúde, mas das políticas da saúde, o Governo, as sociedades científicas, portadores de cuidados de saúde primários, juntas de freguesia e todas as áreas que podem contribuir para atividade física", explicou.

A utilização dos espaços públicos, a implementação de consultas de atividade física nos cuidados de saúde primários, a promoção do uso de bicicleta nas tarefas do dia-a-dia e o combate ao sedentarismo são alguns dos exemplos de medidas sugeridas pelo European Heart Network.

"A forma como organizamos as nossas sociedades é talvez o maior fator para sermos fisicamente ativos, que, no fundo, é muito mais do que fazer exercício físico. É ir a pé para o trabalho ou trocar as escadas pelo elevador. Isto são exemplos que têm benefícios importantes para a prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares", concluiu Romeu Mendes.

À Lusa, o investigador do ISPUP avançou que no seguimento da publicação do relatório European Heart Network, a Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado, onde salienta a importância do documento "principalmente para os formuladores de políticas".

"O relatório é direcionado principalmente para os formuladores de políticas que influenciam as políticas a nível europeu ou nacional e que podem aumentar a atividade física. Inclui uma série de recomendações para os formuladores de políticas, bem como exemplos de boas práticas que demonstram como as políticas e intervenções de atividade física podem fazer parte de uma abordagem abrangente para combater as taxas alarmantes de doenças cardiovasculares em toda a Europa", afirma a OMS no comunicado.