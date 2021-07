Marta Temido falava no final de uma cerimónia de assinatura de um protocolo com o setor social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no Palácio Marquês do Alegrete, em Lisboa, sessão que foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

“Junto da Comissão Europeia e outros países que estão no processo de compras conjuntas, Portugal e o Governo continuam empenhados no sentido de tentar agilizar a entrega de uma maior quantidade de vacinas” contra a covid-19, declarou.

De acordo com a titular da pasta da Saúde, neste momento, “este é um tema que está em cima da mesa”.

“Nos próximos dias, temos a possibilidade de possuir mais doses de vacinas de entrega antecipada da Pfizer, através de cedências de outros países que se encontram com as respetivas campanhas de vacinação em outras fases”, adiantou Marta Temido.

Perante os jornalistas, no entanto, a ministra da Saúde não especificou essa quantidade de vacinas de entrega antecipada a Portugal. “Aquilo que foi comunicado é que há algum constrangimento, de alguns dias (...), que vai ser ultrapassado com brevidade”, afirmou.

Já sobre a vacinação de adolescentes entre os 12 e os 18 anos, a ministra da Saúde sublinhou que o plano de vacinação está preparado para “começar a vacinar abaixo dos 18 anos na última semana de agosto”, adiantando porém que o arranque desta fase estará dependente do parecer técnico da comissão de vacinação. “Aquilo que a DGS nos transmitiu é que será desejável dispor de mais algum tempo, duas semanas, para perceber mais em detalhe quais são os calendários”.