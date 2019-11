Na segunda-feira à noite, perante representantes da comunidade portuguesa em Itália, Marcelo Rebelo de Sousa falou da sua "relação fraternal" com Sergio Mattarella e elogiou a sua "personalidade excecional, como homem, como jurista, como humanista, como político, como estadista".

O Presidente da República referiu que os dois são "professores de Direito, do mesmo grupo dos professores de Direito a que também pertenciam há 30 anos ou mais o atual Presidente alemão e o atual Presidente grego", observando: "São assim as vicissitudes do destino".

Quanto aos objetivos desta visita, à chegada a Roma, afirmou: "Estreitamento das relações entre Portugal e a Itália, posições comuns sobre a União Europeia, colaboração em relação a África, a pensar na cimeira durante a presidência portuguesa, e visão transatlântica e debate sobre a NATO".

O chefe de Estado, que chegou à capital italiana na segunda-feira à tarde, tem o dia de hoje dedicado a contactos institucionais de alto nível e termina esta visita em Bolonha, na quarta-feira. Hoje de manhã, será recebido pelo Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal, com uma cerimónia oficial de boas-vindas com honras militares, marcada para as 11:00 horas locais (10:00 em Lisboa).

No final do encontro, estão previstas declarações dos dois chefes de Estado à comunicação social.

Hoje, depois de deixar o Palácio do Quirinal, Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e com o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, na sede do Governo italiano, num encontro seguido de almoço.

Mais tarde, terá ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, e um jantar oficial em sua honra oferecido pelo Presidente da República Italiana.

Nesta visita à quarta maior economia da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa está acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, e Bruno Dias, do PCP.

Na quarta-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa irá prestar homenagem ao soldado desconhecido, antes de viajar de comboio de Roma para Bolonha, para um dia dedicado "à importância da educação e do ensino superior".