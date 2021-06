As autoridades sanitárias alemãs consideram Portugal um pais preocupante devido à incidência de variantes do SARS-CoV-2 e as restrições aos viajantes serão impostas durante, pelo menos, duas semanas.

O período de 14 dias de quarentena passa a ser obrigatório, mesmo com a apresentação de um teste PCR negativo, um comprovativo da vacinação completa ou imunidade.

Passa também a ser obrigatório para os estrangeiros não residentes na Alemanha um registo digital prévio à entrada no país.

A decisão foi tomada dias depois da chanceler alemã, Angela Merkel, ter criticado a falta de regras comuns na União Europeia (UE) relativamente às viagens e utilizado como exemplo o aumento de infeções em Portugal, uma situação que, disse, “podia ter sido evitada”.

Segundo as autoridades de saúde portuguesas, a variante Delta do novo coronavírus, detetada na Índia, deverá ser responsável por mais de 70% das infeções na região de Lisboa e Vale do Tejo e já poderá ser a predominante em Portugal.

Esta variante é considerada mais contagiosa e possivelmente mais resistente a algumas vacinas.