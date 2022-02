Na quarta-feira, peritos em saúde sugeriram na habitual reunião no Infarmed com responsáveis políticos um alívio nas restrições, como o fim das limitações de acesso a lojas, bares e discotecas.

Apesar de ainda existirem incertezas, como afirmou no final do encontro a ministra da Saúde, Marta Temido, Portugal está numa nova fase da pandemia devido à alta taxa de vacinação e da menor gravidade associada à variante Ómicron.

Entre as propostas estão que o certificado, atualmente obrigatório para acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos, alojamento local e espetáculos culturais, deverá passar a ser usado apenas "em contexto de saúde ocupacional (ex: novos trabalhadores) e o uso de máscara ser obrigatório apenas em espaços interiores públicos, serviços de saúde e transportes. No exterior, a máscara deve ser apenas usada em áreas com grande densidade populacional.