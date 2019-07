O almirante António Silva Ribeiro declarou à Lusa que Portugal vai manter no próximo ano e, possivelmente, reforçar a presença na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA), que conta com dois oficiais portugueses no quartel-general.

“Tudo indica que, se for aprovado, Portugal terá de 15 de maio a 15 de novembro, um reforço com a presença de um avião C-295 da Força Aérea e de seis militares” para o apoio à MINUSMA, declarou António Silva Ribeiro, em entrevista à Lusa na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O CEMGFA acrescentou que Portugal vai manter também a presença na Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA) e ainda os três observadores na Colômbia, no quadro da Missão de Verificação das Nações Unidas na Colômbia.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou em 28 de junho a extensão do mandato da sua missão no Mali por mais um ano, para combater a violência no centro do país e restabelecer a autoridade governamental.