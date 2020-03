Em comunicado, o Ministério da Administração informa que hoje se vão realizar quatro voos de repatriamento de cidadãos que se encontravam a bordo do cruzeiro MSC Fantasia, atracado no Porto de Lisboa.

No total, 1140 pessoas seguem hoje viagem para os seus países de origem a partir do Aeroporto de Lisboa.

Em causa estão dois voos para a Alemanha, pelas ‪08h30‬ e pelas ‪16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas; um voo para o Brasil, pelas ‪14h00‬, com capacidade para 453 pessoas e um voo para o Reino Unido, pelas 14h05, com capacidade para 309 pessoas.

A bordo do MSC Fantasia estavam 1.338 passageiros, sendo a maioria da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.

Destes, 20 portugueses e sete titulares de Autorização de Residência em Portugal desembarcaram esta segunda-feira, 23 de março.

Todos estes cidadãos foram "submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático".

Entre os passageiros houve um que testou positivo para infeção por coronavírus e também este ficará no seu domicílio em vigilância ativa, com contacto diário pela autoridade de saúde local.

A operação de repatriamento dos passageiros estrangeiros a bordo do MSC Fantasia decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.