A Comissão Europeia desembolsou hoje os restantes 714 milhões de euros no âmbito do pedido de pagamento a Portugal da terceira e quarta parcelas do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), que financia o PRR.

Após uma avaliação negativa, de dezembro de 2023, que levou à suspensão de 810 milhões de euros brutos (714 milhões de euros líquidos de pré-financiamento), o executivo comunitário concluiu, em junho, que “os objetivos intermédios e a meta pendentes foram cumpridos de forma satisfatória” no que respeita às reformas do setor da saúde e uma meta sobre a reforma das profissões reguladas. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal será financiado por 22,2 mil milhões de euros, dos quais 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos. Na sequência da crise sem precedentes causada pela pandemia de covid-19, o PRR de Portugal respondeu à necessidade urgente de promover uma recuperação forte, tornando simultaneamente a economia e a sociedade portuguesas mais resilientes e preparadas para o futuro. Em resposta à perturbação do mercado da energia causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a Comissão lançou o plano REPowerEU.