“Não fomos dos primeiros países a reconhecer a independência do Kosovo, reconhecemo-la passado uns meses da proclamação dessa independência, juntando-nos assim à grande maioria dos países da União Europeia que reconheceram a independência. Temos relações diplomáticas normais, as relações económicas não têm expressão”, referiu em declarações por telefone à Lusa Augusto Santos Silva, quando no próximo sábado de assinalam os dez anos da declaração de independência desta antiga província do sul da Sérvia com maioria de população albanesa.

“E sobretudo procedemos ao reconhecimento do Kosovo no tempo e no modo adequados para que isso não ferisse em nada a excelência tradicional das nossas relações com a Sérvia”, assinalou o chefe da diplomacia.

A independência do Kosovo foi declarada unilateralmente pelos líderes albaneses locais a 17 de fevereiro de 2008, apesar da forte oposição de Belgrado, que continua a considerar o território “parte integrante” da Sérvia.

No entanto, a declaração de independência foi legitimada nos dias imediatamente a seguir por mais de uma dezena de países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

Portugal apenas optou pelo reconhecimento em 07 de outubro de 2008, tornando-se então no 48º país do mundo e no 22º da União Europeia (UE) a legitimar a independência kosovar.