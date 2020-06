Portugal regista hoje mais oito mortes causadas pela covid-19 e mais 229 casos nas últimas 24 horas (82% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.576 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.141 infetados.

O número total de pessoas recuperadas subiu para 27.505 (mais 300 do que ontem e o número mais elevado desde 21 de junho).

Estão atualmente 491 doentes internados, 73 dos quais nos cuidados intensivos. Em ambas as situações verifica-se um aumento de dois doentes relativamente aos dados de segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com mais casos (19.165) e soma agora 473 mortes (mais 5 do que ontem).