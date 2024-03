Portugal registou menos 1.710 mortes (15,8%) em fevereiro do que no mesmo mês de 2023, totalizando 9.139 óbitos, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados, que apontam também uma descida no número de nascimentos em janeiro.

