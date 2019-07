Na ótica de João Gomes Cravinho, "dessa forma há sinergias evidentes a ganhar para os dois lados" uma vez que, observou, Portugal e Marrocos partilham uma "fronteira marítima muito extensa" e "preocupações semelhantes em matéria de gestão do espaço aéreo do Atlântico".

Em declarações à agência Lusa, o ministro da Defesa apontou ainda "preocupações comuns" entre Portugal e Marrocos, entre as quais "em matéria de relações Europa-África, trabalho sobre os fluxos migratórios" ou "combate ao terrorismo".

Assim, os principais desafios geoestratégicos de Portugal "são desafios importantes para Marrocos e vice-versa".

"Neste quadro em que a geoestratégia mundial está a alterar-se muito rapidamente", aparecem "novos desafios, novas dificuldades, novos problemas" que requerem atenção e, por isso, é "extremamente importante" que exista um "diálogo estreito, frequente com Marrocos", vincou João Gomes Cravinho.

Na reunião entre os dois homólogos foi também abordada a presença dos dois países em missões da Organização das Nações Unidas (ONU), nomeadamente na República Centro-Africana.

"Falámos um pouco da situação na República Centro-Africana. Portugal e Marrocos têm os dois forças presentes no terreno e aquilo que me disse o senhor ministro da Defesa de Marrocos é que Marrocos tenciona continuar presente na República Centro-Africana, bem como no Congo, onde não temos forças neste momento", afirmou o ministro da Defesa.

Apesar de Portugal não poder "estar em todo o lado", Gomes Cravinho advogou que "é muito importante que outros estejam presentes, porque o Congo também é uma zona de potencial instabilidade muito grande".

Já Portugal continuará a integrar a missão da ONU, disse o ministro.

"Nós continuaremos na MINUSCA. Atualmente temos as nossas forças nacionais destacadas até ao final do ano, estamos agora a trabalhar sobre as perspetivas para 2020 e acredito que será necessário dar continuidade ao trabalho da nossa FND [força nacional destacada] na República Centro-Africana", adiantou.