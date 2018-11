"Reservo-me o direito de não comentar questões de política interna enquanto durar a minha visita aqui a Portugal", respondeu o chefe de Estado angolano quando foi questionado, no final do encontro com o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu ao final da manhã no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na quarta-feira, o antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos convocou os jornalistas para uma declaração sem direito a perguntas, na qual negou ter deixado a presidência com os cofres vazios e garantiu que deixou pelo menos 15 mil milhões de dólares ao executivo que lhe sucedeu, contrariamente às declarações do seu sucessor.

“Não deixei os cofres do Estado vazios. Em setembro de 2017, na passagem de testemunho, deixei 15 mil milhões de dólares no Banco Nacional de angola como reservas internacionais líquidas a cargo do um gestor que era o governador do BNA sob orientação do Governo”, disse.

Numa declaração lida na sede da Fundação Eduardo dos Santos, em Luanda, o antigo Presidente angolano afirmou a necessidade de “prestar alguns esclarecimentos” sobre a forma como conduziu a coisa pública durante os 38 anos de Governo.

Num entrevista, no sábado, ao jornal português Expresso, João Lourenço disse que quando assumiu o poder encontrou os cofres vazios ou a serem esvaziados.

Segundo Eduardo dos Santos, o Orçamento Geral do Estado é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem estar obrigatoriamente inscritas.