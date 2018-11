O Presidente angolano, João Lourenço, convidou hoje os empresários portugueses a investirem no país para aproveitar o "grande potencial" que Angola tem noutras áreas que não o petróleo, dizendo "contar sinceramente com o contributo" dos empresários nacionais.

"Angola vive uma nova fase com importantes reformas que vêm sendo feitas em diversos domínios e com interesse em diversificar a sua economia", acrescentou o chefe de Estado, na sua intervenção inicial no Palácio de Belém, no âmbito da visita de Estado que João Lourenço está a realizar a Portugal.

"Ao falar da diversificação da economia, não podemos de forma nenhuma deixar de contar com a intervenção de Portugal; dos empresários portugueses, gostaríamos de vê-los em força em Angola, investindo nos mais diferentes domínios da nossa economia e não apenas naquela que constitui a principal fonte de receitas de Angola, que mais contribui para o PIB, que é o petróleo", disse o chefe de Estado.

João Lourenço admitiu que gostaria de "esquecer que o petróleo existe" - Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África - e defendeu que a economia deve apostar noutros setores da economia

"E para isso Angola tem grande potencial, em outras áreas que estão adormecidas e para levantar do estado de letargia em que se encontra, contamos sinceramente com o contributo dos homens de negócio portugueses", disse.