O português, de 45 anos, estava detido desde agosto de 2024, quando foi intercetado por agentes de segurança pública na sua residência, no estado norte-americano Rhode Island, "com base em vários mandados de prisão pendentes", segundo a procuradora-geral interina dos Estados Unidos Sara Miron Bloom.

Ainda de acordo com a procuradora, no momento da detenção, as autoridades ficaram a saber que “havia mandados de prisão ativos pendentes" contra o português, nomeadamente por tráfico de cocaína, por condução imprudente e fuga à polícia, assim como por falta de comparecimento ao Tribunal do Condado de Kent, em Rhode Island.

Uma revisão ao banco de dados de imigração realizada por agentes do Departamento de Segurança Interna e do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) constatou que o português já havia sido deportado dos Estados Unidos para Portugal em dezembro de 2013, segundo um comunicado da justiça de Rhode Island.

Agora, o juiz Lincoln D. Almond sentenciou o português a uma pena de seis meses, período que já foi cumprido desde a sua detenção no ano passado, estando agora em marcha o processo para a sua segunda deportação.

Quase 10% da população em Rhode Island tem origem portuguesa, sendo o português um dos idiomas mais falados nesse estado norte-americano.

Os Estados Unidos repatriaram 69 portugueses em 2024, mais nove do que no ano anterior, segundo o relatório anual do ICE.

De acordo com o relatório, em 2019 foram repatriados para Portugal 101 cidadãos, 47 em 2020, 28 em 2021, 33 em 2022 e 60 em 2023.

Neste momento, os Estados Unidos têm em marcha um plano para executar "a maior deportação em massa da história", prometida pelo atual Presidente, Donald Trump, durante a sua campanha eleitoral.

Estima-se em 11 milhões o número de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos.