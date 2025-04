Questionado, num programa de domingo da estação televisiva NBC, se os cidadãos e não-cidadãos nos EUA têm direito a um processo equitativo, o político Republicano respondeu: “Sim, claro”.

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou no sábado que não se pode julgar todos os criminosos que entraram nos Estados Unidos, mas devem ser expulsos do país rapidamente.

“O corrupto Joe Biden terá destruído o nosso país com a sua loucura de fronteiras abertas, permitindo que criminosos de todos os tipos entrem impunes. Assassinos, narcotraficantes, membros de gangues e até doentes mentais vão instalar-se no nosso país, provocando um caos sem precedentes. Não é possível processar milhões e milhões de pessoas. Sabemos quem são os criminosos e precisamos de os tirar dos EUA. E rápido”, escreveu Trump no sábado, na rede social Truth Social.

A administração Trump está a pressionar os tribunais para permitir a deportação imediata de imigrantes que acusa de pertencerem ao gangue Tren de Aragua, citando a Lei dos Inimigos Estrangeiros, sem lhes dar a hipótese de apresentarem o seu caso perante um juiz e, em casos já públicos, sem apresentar provas claras da acusação.

Rubio defendeu as medidas de deportação da administração Trump no programa televisivo de hoje, que incluíram a deportação de três crianças cidadãs dos EUA — de 2, 4 e 7 anos — juntamente com as suas mães.

“As suas mães, que estavam ilegalmente neste país, foram deportadas. As crianças foram com as suas mães”, disse Rubio, acrescentando que, se as crianças forem cidadãs norte-americanas, poderão regressar aos Estados Unidos se tiverem um familiar ou responsável no país.