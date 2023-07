O incidente ocorreu pelas 22:30 de quarta-feira (4:30 de quinta-feira em Lisboa), junto ao Centro de Exposições de Bogotá, onde decorre a Agroexpo.

De acordo com meios de comunicação social colombianos, dois homens armados, que se deslocavam numa mota, assassinaram dois estrangeiros, um português e um venezuelano.

Os homens armados utilizaram um silenciador para ter mais tempo de fugir do local e uma mulher que acompanhava as vítimas prestou informações sobre as suas identidades, noticiou o El Tiempo.

Já hoje, a direção do centro de convenções (Corferias) lamentou as mortes e repudiou a violência ocorrida nas imediações do recinto na quarta-feira.

"Desde a ocorrência dos factos, a Corferias tem estado em contacto permanente com as autoridades competentes para prestar toda a colaboração e fazer o acompanhamento necessário. A Corferias manifesta a sua solidariedade com as famílias das pessoas afetadas", destaca o comunicado divulgado pelos ‘media’ colombianos.