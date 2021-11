Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à agência Lusa a morte de um cidadão nacional em Bascharage, no Luxemburgo.

“O caso está a ser acompanhado pelo Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, que está em contacto com a família deste cidadão nacional, a quem prestou condolências em nome do Governo português e manifestou disponibilidade para prestar o apoio necessário no âmbito das competências dos postos consulares”, lê-se no esclarecimento solicitado pela Lusa.

A imprensa local noticiou que o acidente causou a morte a duas pessoas, entre as quais um português, e causou ainda outros dois feridos.

O acidente envolveu duas viaturas ligeiras e ocorreu na madrugada de sábado para domingo, na estrada N31, em Bascharage, Luxemburgo, segundo a polícia, citada pela imprensa.

Na página da rede social Facebook da União das Freguesias de Sameice e Santa Eulália, de onde é natural o cidadão português falecido neste acidente, a família está a realizar um pedido de ajuda para a trasladação do corpo.

“A família agradece a todos o apoio e mensagens recebidas nesta hora difícil e apela a ajuda de todos para que possam realizar o processo de transladação. Queremos ajudar a família a trazer o Carlos para Sameice e toda a ajuda será bem-vinda”, lê-se na mensagem da freguesia.