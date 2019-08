Numa altura em que a presidência da União Europeia (UE) é assumida pela Finlândia, o tema da sustentabilidade ambiental foi colocado na agenda comunitária, com Helsínquia a querer uma região mais ‘verde’, mas os esforços do país – e destes emigrantes – não são de agora.

No restaurante de Carlos Henriques, que abriu portas em Helsínquia no início do ano passado, a meta de zero desperdício é seguida à letra, não fosse este o segundo restaurante no mundo com esta designação (após um primeiro que surgiu no Reino Unido há quatro anos).

No “Nolla” (que, em finlandês, significa zero) tudo foi pensado com esse objetivo: as fardas dos funcionários foram feitas de antigas vestimentas de hospitais, os copos surgiram de garrafas de vidro reutilizadas, a cozinha não tem caixotes do lixo, o óleo e as bebidas destiladas chegam ao espaço em barris, os alimentos vêm todos de produtores locais e a cerveja é artesanal e ali produzida.

Proibidas são as embalagens, os sacos a vácuo e a película aderente.

“Foi preciso repensar a estrutura toda de um restaurante”, confessa à agência Lusa Carlos Henrique, um jovem de 32 anos, natural de Mangualde, que reside há sete em Helsínquia.

Quase em tom de anedota, Carlos conta a história de um português (ele), um sérvio e um espanhol que, um dia, trabalhavam como ‘chefs’ de cozinha num restaurante de luxo e começaram a idealizar uma cozinha sem desperdício orgânico, já lá vão alguns anos.

“Ainda há muito desperdício na área da restauração e quem disser o contrário está a mentir”, atesta, agora em tom sério.

Necessário foi um ano e meio de pesquisa e um investimento de 350 mil euros (80 mil dos quais provieram de financiamento comunitário, o ‘crowdfunding’) para criar o “Nolla”, servindo hoje menus que rondam os 60 euros por pessoa de “comida mediterrânica com ingredientes finlandeses”.