De acordo com a sondagem, Marcelo tem 37% de avaliações positivas e 53% de negativas. No que diz respeito à confiança, os portugueses confiam mais no primeiro-ministro (33%) do que no presidente da República (27%).

Contudo, as percentagens de Marcelo Rebelo de Sousa mostraram uma ligeira subida este mês, embora não o suficiente para passar da "linha vermelha": ainda há um saldo negativo de 16 pontos percentuais nas avaliações.

Entre os eleitores, apenas os da AD permitam que surja no gráfico 46% de avaliações positivas, com os da IL a mostrarem mais o seu descontentamento.

Marcelo só parece recuperar na Área Metropolitana do Porto, com tantas avaliações positivas como negativas. Já Montenegro tem bons resultados no Norte, no Centro, em Lisboa e ainda no Sul.

Segundo os dados apresentados, esta é a primeira vez que um primeiro-ministro vence o presidente da República quando a pergunta implica falar de confiança política.