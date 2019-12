A ameaça "pressente-se" e "sente-se" na base.

O perímetro é protegido por vários muros de betão e cercas de arame farpado, os controlos são muitos e rigorosos, mesmo para quem está em missão. Quem chega à base é transportado num velho autocarro a fazer lembrar o filme "Blade Runner".

Ao som da sirene, e do alerta "shelter in place" ("para os abrigos"), todos correm para se proteger, quer seja exercício ou um ataque a sério, dentro ou fora do perímetro.

Há até pequenos gestos, tão usuais e simples, como a utilização das redes sociais, que são barrados aos militares, na convicção de que quem faz estes ataques usa as redes sociais de forma expedita.

A base, onde estão militares portugueses e de mais de 20 países – no total, a RS tem 56 países – é uma espécie de Torre de Babel de línguas (e povos). Há militares e carros de combate, o movimento no aeroporto é quase incessante, dos BlackHawck ou C-130 aos velhos helicópteros Mil soviéticos, que foram ficando após a invasão e retirada da URSS.

É ali, nas pistas que dão acesso ao aeroporto, que grande parte das forças portuguesas têm a sua missão – 154 dos 312 militares são a força de reação rápida.

São eles, juntamente com um pelotão turco, os primeiros a reagir a qualquer emergência ou alerta de perigo. São também soldados portugueses que, em torres próprias, 24 horas por dias, controlam e vigiam quem entra e quem sai da HKAIA pela pista.

Tal como a força de reação rápida, têm ao seu dispor blindados norte-americanos Oshkosh ou MRAP, com a bandeira portuguesa, para responder a emergências: em três minutos têm de estar equipados e prontos nos blindados. Tal como no exercício de prontidão que a Lusa testemunhou no domingo de manhã, horas antes da visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Prontidão é necessária numa base na capital de um país onde há vários grupos, como os talibãs, a quem é atribuída a autoria de inúmeros atentados. Uns mais próximos, outros que visaram a própria base de HKAIA. Mas essa é informação sensível que os militares reservam, se não for noticiada pelos media.