De acordo com o sindicato, “o Tribunal do Trabalho condenou a Portway a pagar o trabalho prestado em dia feriado a 100%, na linha do que o Sintac tem defendido e numa clara demonstração de conduta ilícita da empresa ao não cumprir com o Acordo de Empresa”, referiu.

O sindicato garantiu que “a sentença é clara e inequívoca, exigindo que a empresa reponha a legalidade e que cumpra com as regras que assina, mas que posteriormente risca a seu belo prazer, criando um ambiente de profundo descontentamento naquele que deveria — mas claramente não é — o seu principal ativo — os trabalhadores”.

A estrutura sindical salientou que “não descansará enquanto todos os trabalhadores não” receberem “os montantes a que têm direito, fruto do seu esforço e trabalho”, sublinhando que “o acordo de empresa é para cumprir, sem interpretações ao sabor do vento e de atitudes déspotas, de profunda má-fé e desrespeito pelos trabalhadores”.

Contactada pela Lusa, a Portway disse que “não comenta sentenças não transitadas em julgado”.

A Portway, que presta serviço em terra nos aeroportos, garantiu que é “uma empresa de referência que se pauta pelo cumprimento das suas obrigações para com os seus colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores”.