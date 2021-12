O ex-paciente da clínica de Osaka, de 61 anos, estava a ser tratado no hospital, informou a rede NHK, citando fontes policiais.

O incêndio de sexta-feira de manhã durou meia hora, destruindo o quarto andar do estreito prédio comercial onde ficava a clínica.

A polícia investiga uma possível ligação com um pequeno incêndio na casa do possível suspeito, ocorrido 30 minutos antes, relataram a NHK e o jornal Asahi Shimbun.

Uma fonte do corpo de bombeiros da cidade confirmou o número de mortos no incêndio, que a polícia considera possivelmente intencional, de acordo com reportagens da imprensa.

"Um total de 24 pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Não está claro se estão em estado crítico", disse a fonte à AFP.

A imprensa japonesa informou que a maioria das vítimas morreu por inalação de monóxido de carbono e terá ficado presa com as saídas bloqueadas.

Alguns pacientes relataram ter visto um homem colocar um saco de papel com líquido inflamável perto de um aquecedor e, em seguida, pontapeá-lo para ligá-lo, segundo a imprensa.

Incêndios mortais são raros no Japão, onde os regulamentos de construção são rígidos.