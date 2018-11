A história política do bávaro, nascido em julho de 1972 em Niederhatzkofen, no seio de uma família católica como o segundo de três irmãos, confunde-se com a Europa: membro do Parlamento Europeu (PE) desde 2004, como representante da Baixa Baviera, Manfred Weber consumou em Bruxelas o destino que começou a trilhar aos 16 anos, quando se envolveu na política.

Aos 29 anos, três antes de chegar a Bruxelas, tornou-se no mais jovem elemento do Parlamento da Baviera, primeiro como substituto, posteriormente, em 2003, como membro das listas da União Social-Cristã. O salto para o PE foi imediato. “Para mim, fazer política a nível europeu representa a plataforma máxima”, assume numa citação autobiográfica.

Enquanto eurodeputado, o engenheiro em Física Tecnológica (que na juventude foi trompetista no grupo instrumental da igreja da sua paróquia e que durante quase 20 anos foi guitarrista numa banda de amigos) cedo assumiu cargos de responsabilidade no PPE, tendo iniciado o seu percurso fulgurante no grupo parlamentar da maior família política europeia como porta-voz para os Assuntos Internos (2006-2009).

Nomeado vice-presidente do grupo do PPE em 2009, foi sem surpresa que assumiu a presidência em 2014, registando outro recorde de precocidade ao tornar-se o mais jovem de sempre a chegar ao cargo – é também o mais novo entre os presidentes de todos os grupos parlamentares do hemiciclo.

Profundo conhecedor dos bastidores do PPE, este cristão convicto – “ir à missa todas as semanas não é uma obrigação para mim” - quer compensar a falta de experiência executiva, uma falha apontada por aqueles que consideram que não tem perfil para presidente da Comissão Europeia, com os sinais de identidade pessoal que o converteram num “construtor de pontes”.