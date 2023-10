Na mensagem alusiva ao 32.º aniversário das FAA, que hoje se assinala, João Lourenço felicita todo o efetivo, desde oficiais generais, almirantes, superiores, capitãs e subalternos, sargentos e praças e trabalhadores civis, que “na linha da frente e na retaguarda asseguram a defesa intransigente” da independência do país.

O Presidente angolano realça que, a para da defesa da soberania nacional e da integridade do país, as FAA criam “as condições de segurança e estabilidade necessárias ao desenvolvimento e progresso social” de Angola.

Para o também Comandante-em-Chefe das FAA, no contexto de paz em que Angola vive, o engajamento das FAA em tarefas sociais e de interesse público tem ocorrido nos vários domínios e projetos de desenvolvimento que contribuem para a melhoria das condições de vida das populações.

“As FAA granjearam um enorme prestígio em todo seu percurso histórico cumprindo exemplarmente a sua nobre missão de assegurar, com todos os recursos e meios disponíveis, a defesa do território nacional e dos poderes constitucionais, cooperando lado a lado com a Polícia Nacional no combate ao crime organizado, na proteção das nossas fronteiras e na manutenção da ordem e da tranquilidade pública”, lê-se na mensagem.

O Presidente angolano assegura, igualmente, que o executivo angolano, em conformidade com as capacidades orçamentais e no interesse da defesa nacional, vai continuar a implementar políticas que tornem as FAA cada vez mais bem servidas do ponto de vista de infraestruturas de aquartelamento, armamento, meios técnicos e materiais.

Promete também melhorar as condições de trabalho e a valorização do efetivo, “no âmbito do processo de reestruturação, redimensionamento e modernização em curso”.

O Chefe de Estado de Angola finaliza a sua mensagem dirigindo-se aos jovens, aos quais pediu que continuem “firmes no cumprimento da árdua e honrosa missão de servir a pátria demonstrando valores que ressaltem o patriotismo inabalável”.

“A pátria aos seus filhos não implora, ordena”, recordou ainda.