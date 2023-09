A praia da Foz do Lizandro, próxima da Ericeira, no concelho de Mafra, voltou hoje a estar interdita a banhos por poluição na água do mar, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

"A praia foi hoje interditada a banhos depois das análises à qualidade da água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos", refere a AMN. Face aos resultados das análises, o delegado de saúde regional deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha. A interdição vai manter-se até que os resultados das análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência. A praia da Foz do Lizandro esteve interdita a banhos entre os dias 06 e 13 pelo mesmo motivo. A interdição a banhos também esteve em vigor, entre os dias 06 e 09, na praia do Algodio, também no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa. No início do mês de agosto, a praia dos Pescadores, localizada junto à zona antiga da vila da Ericeira, esteve também interdita a banhos durante quatro dias pelos mesmos motivos.