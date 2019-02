A praia das Milícias, em Ponta Delgada, continua interditada, estando no local uma equipa da Marinha portuguesa para avaliação de risco, depois de o objeto encontrado na quinta-feira ter sido identificado como uma mina, foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, o Capitão do Porto de Ponta Delgada, Diogo Vieira Branco, esclareceu que “a Marinha portuguesa fez deslocar uma equipa com quatro elementos do destacamento de mergulhadores sapadores n.º 1”, entidade competente para proceder à avaliação dos riscos e, se necessário, à desativação da carga explosiva.

O comandante adiantou que o objeto encontrado na quinta-feira, depois de um cidadão ter alertado as autoridades, já foi identificado como uma mina, que aparenta ser de origem norte-americana.

Até que o processo de averiguação esteja concluído, a praia das Milícias mantém-se interditada ao público pelo comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, tendo o comandante manifestado a vontade de que a normalidade seja retomada “o quanto antes”, mas que a prioridade é garantir "a segurança".