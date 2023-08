Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

As praias de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Oeiras, e da Duquesa, em Cascais, ambas no distrito de Lisboa, foram hoje interditadas a banhos depois de análises à qualidade da água, informou a Autoridade Marítima.

© 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.