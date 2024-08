O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 18:25, tendo sido iniciadas as buscas que decorreram até às 21:07, quando foram suspensas.

O desaparecido, um homem de 29 anos, de nacionalidade moçambicana, praticava ‘paddle’ com um amigo no rio Arade, na praia junto à Doca Pesca ao largo do Porto de Portimão, no distrito de Faro, quando sentiram dificuldades na água, explicou fonte da AMN.

O amigo deu o alerta para as autoridades, que iniciaram as buscas com meios do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com uma mota de água e um bote zebro, envolvendo dois operacionais, da Polícia Marítima, com duas viaturas e quatro agentes, e uma lancha dos Bombeiros de Portimão com seis operacionais, dois deles mergulhadores.

As buscas serão retomadas pela manhã, no rio e por terra, referiu ainda fonte da AMN.