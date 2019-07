A comunidade intermunicipal, num comunicado enviado à agência Lusa, disse hoje “manifestar a sua forte convicção de que os prazos agora anunciados deixam fortes preocupações a todos os autarcas desta Comunidade Intermunicipal, assim como a todas as suas populações”.

As obras de requalificação e duplicação parcial do IP3 entre Coimbra e Viseu deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2024, disse na sexta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

O conselho intermunicipal da Comunidade esteve reunido na segunda-feira para analisar os prazos apresentados por Pedro Nuno Santos num encontro com autarcas, na sexta-feira.

Nesta tomada de posição pública, hoje divulgada, a comunidade apela também à necessidade “de ser cumprido o calendário antes previsto, e comunicado pelo Governo, donde resultaria a conclusão do projeto de execução no início do próximo ano”.