O filme "Taylor Swift - The Eras Tour" será lançado a 13 de outubro em cem países e em mais de 8500 cinemas. O filme já superou "Justin Bieber: Never Say Never", como filme sobre espetáculos, em termos de lucro. Bieber, na sua estreia em 2011, lucrou cerca de 99 milhões de dólares.

"Inicialmente, o filme 'Eras' só seria lançado nos Estados Unidos da América, mas a cantora optou por transformá-lo num evento global. A turné inclui uma segunda etapa no próximo ano, com dezenas de datas na "América do Sul, Austrália, Ásia, Europa, além dos Estados Unidos e Canadá", afirmou um porta-voz da AMC à AFP.

O filme de duas horas e 48 minutos contém imagens gravadas durante três espetáculos de Taylor Wift no SoFi Stadium de Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, no início de agosto.