Enquanto decorria a manifestação, que contou esta manhã com cerca de três dezenas de trabalhadores e sindicalistas, a usar autocolantes dizendo "Vítimas do Prevpar" e "Precário RTP", na sede do Conselho de Ministros era votada a ata da reunião da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) que deu parecer desfavorável ao vínculo dos 47 trabalhadores precários a quem a RTP subcontrata serviços (‘outsourcing’).

"Na reunião em agosto foram aprovados mais 46 contratos de prestação de serviços, mas deixaram de fora o 'outsorcing' que, nessa reunião, foi declarado como uma necessidade permanente da RTP [os 47 trabalhadores], mas consideraram que o vínculo laboral estava ajustado", explicou à Lusa Nelson Silva, da subcomissão de trabalhadores da RTP Porto.

Dos cinco membros da comissão, três votaram contra a integração dos trabalhadores nos quadros da RTP (os ministérios das Finanças e do Trabalho e a UGT) e dois a favor (Ministério da Cultura e CGTP).

Porque o voto da União Geral dos Trabalhadores (UGT) foi aquele que não permitiu um desempate em favor dos trabalhadores, os manifestantes agendaram também para hoje, cerca das 15:00, um outro protesto em frente à sede daquela central sindical, um protesto inédito no âmbito do programa Prevpar, de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (Administração Central e do Setor Empresarial do Estado).