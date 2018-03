Manuel Heitor esteve hoje debaixo de críticas da esquerda parlamentar relativamente ao processo de regularização de precários no Estado (PREVPAP), nomeadamente no que diz respeito aos docentes do ensino superior, numa audição regimental pela comissão parlamentar de Educação e Ciência, na Assembleia da República.

Segundo adiantou à Lusa no final da audição, apenas 37 processos submetidos por docentes foram até ao momento aprovados, em 1.050 já analisados.

“Este processo tem que ser feito com seriedade, porque há muitos processos apresentados que não seguem seguramente - se não foram aprovados - os termos e os requisitos incluídos na lei”, disse à Lusa Manuel Heitor.

No decorrer da audição, o deputado socialista Porfírio Silva referiu como exemplo de processos que não podem obter a aprovação das comissões de avaliação bipartidas (CAB) o caso dos professores convidados das instituições do ensino superior, “que devem continuar como convidados”, para defender que a cada requerimento apresentado não pode corresponder um requerimento aprovado.

O ministro defendeu perante a comissão que continua a ser prioridade do Governo o combate à precariedade, e que existem outros instrumentos, para além do PREVPAP, para a integração de precários na ciência e ensino superior, como a lei do emprego científico, recusando ainda que haja da parte do executivo um acordo com os reitores para chumbar requerimentos no âmbito da CAB do ensino superior, como disse o deputado do Bloco de Esquerda (BE), Luís Monteiro.

As explicações não convenceram os deputados das bancadas da esquerda parlamentar, que insistiram que o Governo tem na matéria uma atitude contraditória.

“Não invejo a tarefa do senhor ministro. Está a fazer uma coisa impossível, que é convencer-nos aqui de que faz um apelo aos reitores para utilizarem o PREVPAP para integrarem os docentes e investigadores, mas depois representar na CAB do ensino superior quem vota ao lado dos reitores para impedir a vinculação destes docentes e investigadores. É um nó impossível de dar. Há uma das duas versões que não está correta”, disse a deputada do BE, Joana Mortágua.

A deputada bloquista recusou que o PREVPAP possa apenas ser usado para combater a precariedade nas carreiras gerais, ou seja, nos não docentes, questionando o ministro se acompanha o CRUP no entendimento de que o programa não deve ser usado na regularização de vínculos dos docentes e investigadores.