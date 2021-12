De acordo com os dados finais publicados pelo Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), o preço máximo de quinta-feira é 3,7% superior ao preço fixado para hoje, também um máximo de sempre (291,73 euros/MWh).

Os aumentos de preços que afetam uma grande parte da Europa devem-se, entre outros fatores, ao aumento do preço do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais elétricas de ciclo combinado e que fixa o preço de mercado na maioria das vezes do dia, e ao aumento do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2).

No resto dos mercados europeus, o preço médio será ainda mais elevado do que o do mercado espanhol, em França atingirá 346,28 euros/MWh; em Itália, custará 309,68 euros/MWh; no Reino Unido também excederá os 300 euros/MWh (263,33 libras/MWh), e na Alemanha o valor será de 295,20 euros/MWh.

Portugal e Espanha partilham o mesmo mercado grossista e o preço médio da eletricidade é igual entre os dois países.