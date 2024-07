“O PVP da gasolina simples diminuiu em junho (2,7%), acompanhando o comportamento deste derivado nos mercados internacionais. Para fazer face à descida do preço dos combustíveis, o Governo implementou um mecanismo de revisão periódica do ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos]. Em junho, o ISP aplicado à gasolina manteve-se inalterado face ao mês anterior”, lê-se no documento.

A componente de impostos foi a que mais pesou no preço pago pelo consumidor, correspondendo a 51,4% do total da fatura da gasolina. Depois surgem a cotação e frete (34,4%).

Já os custos de operação e margem de comercialização, a incorporação de biocombustíveis e a logística e constituição de reservas estratégicas representaram, em conjunto, 14,2%.

No período em análise, segundo a ERSE, as ofertas mais competitivas foram apresentadas pelos hipermercados, com, nomeadamente, 1,2 cêntimos por litro abaixo dos operadores do segmento ‘low cost’.

Por outro lado, foram 6,3% inferiores aos dos postos de abastecimento “que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma diferença de 10,7 cêntimos por litro”.

Em junho, a gasolina aditivada custou aos consumidores, em média, mais 2,4% do que a gasolina simples 95.

No caso do gasóleo simples, o PVP desceu, em junho, 0,9%, contrariando o comportamento verificado nos mercados internacionais.

O ISP aplicado ao gasóleo manteve-se, em junho, inalterado face ao mês anterior.

O regulador da energia precisou que a maior fatia do PVP paga pelo consumidor correspondeu também aos impostos (45,9%), seguindo-se o valor da cotação e frete (37,8%).

“Os custos de operação e margem de comercialização, a incorporação de biocombustíveis, a logística e a constituição de reservas estratégicas representaram, em conjunto, cerca de 16,3% do PVP médio do gasóleo simples”, revelou.

Os hipermercados mantiveram-se como os operadores com preços médios mais competitivos, apresentando preços médios de cerca de 10,5 cêntimos por litro abaixo do PVP.

Em junho, os operadores com ofertas ‘low cost’ disponibilizaram gasóleo simples a um preço médio de 1,538 euros por litro, o equivalente a um adicional de 1,1% relativamente ao preço dos hipermercados.

“As companhias petrolíferas de bandeira reportam preços médios de 1,645 euros por litro, cerca de 2,0 cêntimos por litro acima do preço médio nacional. Em junho, adquirir gasóleo aditivado representou um acréscimo de 5,7 cêntimos por litro face ao gasóleo simples”, acrescentou.