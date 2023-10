Os alimentos estão mais caros e contas feitas, o cabaz alimentar de IVA Zero poderia aumentar 2% se o Governo terminasse com esta medida, de acordo com uma notícia desta quinta-feira do Diário de Notícias, isto levando então em conta os preços de abril, quando o Executivo de António Costa retirou este imposto a 41 produtos.

"Se o Governo pusesse fim ao IVA zero neste momento, o cabaz de 41 produtos monitorizado pela Deco Proteste que está a ser beneficiado pela medida passaria a custar não os 138,77 euros que o consumidor pagava por eles a 17 de abril, dia anterior à entrada em vigor da retirada do imposto sobre estes produtos, mas 141,35 euros. São mais 2,58 euros, correspondentes a um aumento de 1,86%, em cima dos 6% da reposição do impostos", lê-se no artigo, que teve por base dados da Deco Proteste.

"Há uma tendência generalizada de aumento dos preços que está, claramente, a absorver o impacto da medida do IVA zero que, já por si e isoladamente, é diminuto", diz Rita Rodrigues, diretora de comunicação e relações institucionais da organização de consumidores.